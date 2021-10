Prototipul primului autobuz electric românesc, în teste, la Sibiu Prototipul primului autobuz electric romanesc, in teste, la Sibiu Prototipul primului autobuz 100% electric românesc este testat , timp de doua saptamâni, pe traseele de transport al elevilor din municipiul Sibiu, a anunțat Primaria sibiana.



Autobuzul ATP Bus e-UpCity, produs de compania româneasca ATP Trucks Automobile, are în total 83 de locuri și o lungime de 12 m, bateriile având autonomie de minim 200 km în oraș, ce poate fi extinsa pâna la 360 de kilometri.



Autobuzul e-UpCity este 100% electric

Sursa articol si foto: romania-actualitati.ro

