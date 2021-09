Stiri pe aceeasi tema

- ■ primarul municipiului le cere romascanilor sa se prezinte la cele trei centre de vaccinare ■ DSP intentioneaza reanalizarea programului acestora ■ Primarul municipiului Roman, Leonard Achiriloaei, a inceput conferinta saptaminala de presa, de vineri, 17 septembrie printr-un nou apel adresat romascanilor…

- Aproximativ 3.000 de angajati din centrele sanitare din Franta au fost suspendati miercuri de la locul de munca, in prima zi de aplicare a obligativitatii vaccinarii anti-COVID-19 pentru aceste grupuri profesionale, a anuntat ministrul francez al sanatatii, Olivier Veran, informeaza Digi24 . Veran a…

- Astazi, conform datelor furnizate de Direcția de Sanatate Publica, rata de infectare la o mie de locuitori, in judetul Timis este 1,01. Localitațile cu rata de infectare pe 14 zile peste 3/1000 locuitori: Localitațile cu rata de infectare pe 14 zile peste 2/1000 și mai mica de 3/1000 de locuitori: Rata…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) se opune vaccinarii obligatorii anti-COVID-19, desi apara importanta imunizarii, a declarat o purtatoare de cuvant a agentiei ONU. Mai multe tari au luat in considerare impunerea imunizarii.

- Mai multe mitinguri de protest au avut loc miercuri in toata Franța, langa Place de Clichy, in nordul Parisului, impotriva certificatului Covid-19 și a noilor masuri anunțate de președintele francez, Emmanuel Macron, cu doua zile mai devreme.

- Violente intre protestatari care se opun vaccinarii si utilizarii certificatelor Covid-19 au avut loc, miercuri dupa-amiaza, in orasul francez Lyon, afirma surse citate de postul BFMTV. Aproximativ 1.400 de persoane au protestat in Piata Bellecour, in centrul orasului Lyon. Unii manifestanti…

- Cancelarul Angela Merkel a anuntat ca, in Germania, vaccinarea anti COVID-19 nu va deveni obligatorie, distantandu-se de hotarari in acest sens luate in Franta si Grecia. "Noi nu intentionam sa...

- Un concert-test sustinut de trupa Indochine pe 29 mai la Paris, organizat in fata unui public alcatuit din spectatori care purtau masti sanitare, a demonstrat „absenta unui supra-risc de infectare” cu noul coronavirus, au anuntat joi reprezentantii Hopitaux de Paris, citati de AFP. Rezultatul reprezinta…