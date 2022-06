Ministrul roman al Transporturilor, Sorin Grindeanu, a anuntat ca nu va fi un drum expres, asa cum s-a intentionat in trecut, ci o autostrada. ”Stiu ca in 2016 a mai fost o tentativa de a se semna un memorandum, in acea perioada am fost presedinte de Consiliu Judetean si a fost o sedinta de guvern romano-sarb, la Timisoara, intre prim ministrul nostru de la acea perioada, Dacian Ciolos si prim-ministrul sarb de la acea perioada, presedintele acual Alexandru Vukic. Din pacate, partea romana, in acele vremuri, nu a considerat o prioritate acest proiect. L-am reluat. In acest moment ne aflamin…