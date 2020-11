Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu si presedintele Asociatiei Ambasador Mihnea Constantinescu (AAMC), Cora Minodora Stavarescu, au semnat astazi, 18 noiembrie a.c., un Protocol de colaborare ce are ca obiectiv onorarea personalitatii Ambasadorului Mihnea Constantinescu. Ceremonia de semnare…

- Un ONG este o organizație care funcționeaza independent fața de activitatea unui guvern. Potrivit legislației romane pot exista doua tipuri de ONG-uri: asociația și fundația. Vrei sa iți deschizi un ONG, dar deși ai ideile și te-ai hotarat deja care va fi obiectul acestuia, nu știi ce pași legali trebuie…

- Sambata dimineața, la Secția ATI a Spitalului Municipal Campina, a incetat din viața Adrian Dochia, consilier local in mandatul 2016-2020, cel de numele caruia se leaga un proiect cultural extrem de frumos - Asociația "Teatrul Proiect", pentru pregatirea tinerilor campineni iubitori de teatru și arta,…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a avut luni consultari politice cu secretarul de stat al SUA Michael Pompeo, in cadrul vizitei sale la Washington, context in care cei doi inalti oficiali au vorbit inclusiv despre angajamentul Romaniei de a continua investitiile strategice in Aparare,…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a primit-o, joi, pe Annick Goulet, ambasadoarea agreata a Canadei la Bucuresti, in vederea prezentarii copiilor scrisorilor de acreditare, informeaza MAE., potrivit Agerpres. Cu acest prilej, arata sursa citata, seful diplomatiei romane a mentionat interesul…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a avut miercuri o intrevedere, in sistem videoconferinta, cu reprezentantii principalelor organizatii internationale evreiesti, context in care a reafirmat angajamentul constant al Romaniei in ceea ce priveste respingerea si sanctionarea oricarei forme…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, participa, luni, la Bruxelles, la reuniunea șefilor diplomațiilor din statele membre ale UE. Pe agenda discuțiilor se afla și situația din Mediterana de Este, cea din...

- Vezi cum vor putea traversa romanii Ungaria de la 1 septembrie. Precizari importante de la MAE Antalya cu avionul din Baia Mare si Cluj! Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a avut, sambata, o convorbire telefonica cu omologul sau de la Budapesta, Peter Szijjarto, acesta din urma confirmand…