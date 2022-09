Stiri pe aceeasi tema

- ”Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene (MIPE), prin Programul Operational Ajutorarea Persoanelor Defavorizate (), va acorda in acest an scolar ajutoare pentru rechizite si imbracaminte in valoare totala de peste 150 de milioane de lei prescolarilor si elevilor din familiile defavorizate.…

- Autoritatea Vamala Romana (AVR) va relua, la inceputul lunii septembrie 2022, procedura de recrutare pentru ocuparea pe perioada determinata a functiilor publice. Procedura vizeaza 194 de posturi dintre care: • 22 posturi din cadrul aparatului propriu al Autoritatii Vamale Romane • 25 posturi din cadrul…

- Statul roman va dezvolta pe amplasamentul Institutului Național de Cercetare-Dezvoltarea pentru Fizica și Inginerie Nucleara de la Magurele (IFIN-HH) un centru pentru optica de mare putere, proiect ce va fi finanțat din fonduri guvernamentale asigurate de catre Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice…

- Piața neagra a țigaretelor a scazut in mai 2022 la 7,1% din totalul consumului, cel mai mic procent inregistrat din 2008, cand Novel a demarat cercetarea comerțului ilegal cu produse din tutun. „In luna mai, piața neagra a scazut la nivel național cu 0,8 p.p. Cu toate acestea, constatam o intensificare…

- Vanatorii de comori au explorat zonele muntoase dintr-un oras antic situat in sud-estul Albaniei in cautare de antichitati pentru a le vinde traficantilor internationali, relateaza AFP, preluata de France 24.

- Contrabanda cu tigari a ajuns la un minim istoric in Romania. In Franta a crescut fara precedent. Romania are unul dintre cele mai scazute niveluri ale consumului ilicit de tigarete, cu o pondere de 7,9% din totalul tigaretelor consumate in 2021, arata rezultatele unui studiu KPMG. Cei aproximativ 5…

- Vizita la Chisinau a presedintelui Frantei, Emmanuel Macron, reprezinta un mesaj puternic de sustinere a parcursului european al Republicii Moldova si a agendei de reforme. Aceasta vizita inspira incredere ca, in viitorul apropiat, Republica Moldova va obtine statutul de candidat la aderare. O spune…

- Conferinta privind viitorul Europei a fost un exercitiu important, care a aratat ca cetatenii europeni asteapta mai mult ca niciodata solutii de la Uniunea Europeana in contextul crizelor care s-au suprapus in Europa ultimilor ani - este una dintre principalele idei prezentate de participantii la…