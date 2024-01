Protestul politistilor din Constanta s-a anulat! Programul de lucru ramane neschimbat pentru o perioada de 3 luni Politistii din Constanta nu mai protesteaza Reprezentantii Sindicatului Europol Constanta arata ca "in data de 30.01.2024 a avut loc o sedinta de dialog social la sediul IPJ Constanta in urma careia s a luat decizia de nu se schimba programul de lucru pentru o perioada de 3 lunildquo;. Oficialii Sindicatului Europol Constanta mai arata ca "s a constituit un grup de lucru in componenta caruia se afla toate organizatiile sindicale care se va intruni o data la doua saptamani si se vor dis ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

