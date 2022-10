Cresterea costurilor pentru alimente si combustibil a scos din nou oamenii pe strazile din Praga pentru a cere mai mult ajutor de la guvernul ceh, relateaza DPA. Protestul „Impotriva saraciei” care a avut loc sambata in Piata Wenceslas a fost organizat de sindicate si a atras mii de oameni. „Noi am venit nu pentru ca nu avem ce face, ci pentru ca ne este teama pentru viitorul nostru”, a declarat Josef Stredula, presedintele confederatiei sindicale CMKOS. Cererile sale includ o crestere a salariului minim, in prezent echivalentul a 644 de dolari pe luna, si ca statul sa reglementeze costul bunurilor…