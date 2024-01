De la inceperea conflictului din Ucraina, 4.457 de cetateni ucraineni au solicitat azil in Romania

Niciun cetatean ucrainean nu a depus cerere de azil, in tara noastra, in ultimele 24 de ore. De la inceperea conflictului din Ucraina, 4.457 de cetateni ucraineni au solicitat azil in Romania. Ei beneficiaza… [citeste mai departe]