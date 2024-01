Stiri pe aceeasi tema

- Traficul rutier este blocat, sambata, la intrarea in Lugoj, din cauza protestelor fermierilor și transportatorilor, potrivit jurnalul.ro. Protestatarii au blocat autostrada A6 Balinț-Lugoj, la intrarea in municipiul Lugoj din județul Timiș. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane…

- Protestele transportatorilor continua și in a doua zi, cu sute de camioane din intreaga țara care au pornit catre București. O delegație a transportatorilor s-a prezentat la Palatul Victoria, in speranța ca discuțiile cu autoritațile vor duce la soluționarea problemelor semnalate. Președintele Federației…

- Trei autoturisme și un camion au fost implicate vineri dimineața intr-un accident produs in județul Ialomița. In urma impactului sunt trei victime, anunța autoritațile, informeaza News.ro.Accidentul s-a produs pe DN 2 Urziceni – Buzau, in zona localitații Cotorca din județul Ialomița. In urma…

- Circulația rutiera se desfașoara cu dificultate, vineri dimineața, pe DN 2 Focșani - Bacau, in urma unui accident intre doua TIR-uri și doua basculante, care a avut loc in localitatea Garoafa, județul Vrancea. O persoana a fost ranita, informeaza Mediafax.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General…

- Circulația rutiera se desfașoara in condiții de iarna in zonele montane și in județele din regiunea Moldovei, vineri dimineața. Polițiștii rutieri ii atenționeaza pe șoferi ca și in Transilvania se circula in condiții de carosabil acoperit cu polei.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al…

- Un camion s-a rasturnat pe DN 5C, in afara localitații Gaujani, din județul Giurgiu, dupa ce un camion s-a rasturnat și s-a scurt motorina pe asfalt.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca un camion s-a rasturnat in apropierea suprafeței de rulare, pe un sector…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 1, la kilometrul 283 800 metri, localitatea Avrig, judetul Sibiu, s a produs un accident rutier in care au fost implicate un autoturism si un TIR. Nu au rezultat victime. Circulatia rutiera se desfasoara pe un singur…