Protestul diasporei la Chişinău "Cutitul a ajuns la os, asa nu se mai poate! Duminica, 26 august, ora 14:00, toate drumurile duc in Piata Marii Adunari Nationale!', a indemnat Miscarea de Rezistenta nationala ACUM. In paralel cu manifestatia din PMAN, proteste vor avea loc in mai multe orase din Europa si de peste ocean. Moldoveni din diaspora care nu au reusit sa ajunga in Republica Moldova au anuntat organizarea mai multor manifestatii in semn de solidaritate cu protestul de la Chisinau. Astfel, vor avea loc manifestatii la Londra, Paris, Berlin, Frankfurt, Milano, Bruxelles, potrivit Jurnal.md. Avocatul poporului… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

