Protestele medicilor sunt justificate și nu sunt doar despre ei, pentru că măsurile Guvernului ne afectează pe toți Cosmin Poteraș, senator de Dolj „Consultațiile cu bilet de trimitere sunt baza sistemului medical de la noi”. Asta mi-a spus ieri un medic vizat de reducerea veniturilor propusa de CNAS ca urmare a bugetului dezasturos votat de coaliția de guvernare, care reduce fondurile destinate plații medicilor de familie și medicilor din ambulatoriu, cu consecințe asupra noastra, a tuturor. Da, știu, lucrurile nu funcționeaza sau funcționeaza prost in sanatate. Accesul la servicii medicale in Romania este o poveste de groaza. Cu toate acestea, in loc sa imbunatațim ceea ce nu merge, inrautațim ceea ce merge… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

