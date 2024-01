Protestele fermierilor provoacă îngrijorare la Comisia Europeană Protestele fermierilor din Europa provoaca ingrijorare la Comisia Europeana. Ursula von der Leyen, presedinta CE, urmeaza sa anunțe, miercuri, o serie de decizii dupa protestele de amploare din Germania și Romania din ultima saptamana. Astazi, in Parlamentul European de la Strasbourg , unde va fi prezenta și Ursula von der Leyen, pe ordinea de zi se afla și protestele fermierilor, alaturi de subiecte extrem de importante. Autoritațile de la CE promit ca se vor gasi soluții pentru revendicarile agricultorilor. ”Am promis sa protejam statul de drept in Uniunea Europeana, cu o atitudine echitabila… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

