Protestele fermierilor din regiunea Occitania, din sudul Frantei, au continuat si duminica, autostrada A64 fiind in continuare inchisa in apropiere de Toulouse pentru a patra zi consecutiv, in timp ce un baraj urma sa fie instalat pe o sosea principala din regiunea Ariege, relateaza AFP.

In ultimele luni, agricultorii din regiunea Occitania si-au intensificat eforturile pentru ca guvernul sa deblocheze de urgenta ajutoare substantiale, in special in contextul cresterii preturilor la carburanti si al unei boli a bovinelor, si sa introduca o politica a apei favorabila irigarii culturilor, conform…