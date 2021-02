Stiri pe aceeasi tema

- Trei oameni au murit și alți doi au fost raniți intr-o suburbie din New Orleans, dupa ce un barbat a deschis focul intr-un magazin care vindea... arme.Potrivit poliției, atacatorul a intrat in magazin și a inceput sa traga in persoanele aflate inauntru.

- Doi agenti ai Biroului Federal de Investigatii (FBI) au murit, iar alti trei au fost raniti în schimburi de focuri cu un suspect produse marti în statul american Florida, informeaza agentia Associated Press și NBC News. Schimburile de focuri au avut loc în zona Sunrise, la…

- O echipa de agenți FBI a descins marți dimineața la un complex de lux din Sunrise, situat la periferia orasului Fort Lauderdale, Florida, intr-o ancheta privind exploatarea copiilor, informeaza agentia Associated Press, citata de Mediafax. Suspectul a refuzat percheziția, s-a baricadat in locuinta,…

- Ministerul rus de Externe a acuzat Statele Unite ale Americii de „ingerinta flagranta” in afacerile sale interne dupa ce secretarul de stat Antony Blinken a condamnat represiunea Moscovei impotriva protestatarilor care au iesit duminica in strada pentru a cere eliberarea opozantului Alexei Navalnii.

- Gruparea terorista Stat Islamic (SI) a revendicat vineri dimineata responsabilitatea pentru dublul atac sinucigas soldat cu cel putin 32 de morti, comis intr-o piata din centrul Bagdadului, informeaza dpa, potrivit AGERPRES. Atacul de joi a fost cel mai grav care a avut loc in capitala Irakului…

- In urma acțiunilor de protest organizate ieri in centrul Chișinaului, Ministerul Afacerilor Interne anunța ca 4 angajați ai Inspectoratului General de Carabinieri au avut de suferit din cauza altercațiilor. Astfel, angajaților MAI li s-a acordat primul ajutor medical la Institutul Medicina de urgența,…

- Armata rusa a semnalat sambata o incalcare o armistitiului care a pus capat in noiembrie luptelor dintre Azerbaidjan si Armenia in regiunea separatista Nagorno-Karabah, relateaza AFP, preluata de Agerpres.

- Politia din Hong Kong a arestat marti opt barbati pentru acuzatii legate de protestele pro-democratie desfasurate la 1 iulie in fosta concesiune britanica, transmite DPA. Fostii parlamentari Eddie Chu Hoi-Hick si Leung Kwok hung, fostul lider al Partidului Democrat hong-konghez Wu Chi-Wai…