- Mii de americani au continuat manifestatiile impotriva rasismului si a brutalitatii politistilor la Washington, Philadelphia si New York sambata, in timp ce in Carolina de Nord a fost organizata o a doua slujba de pomenire a afro-americanului George Floyd, a carui ucidere a starnit valuri de proteste…

- Pentru a șaptea zi consecutiv, in Statele Unite au loc proteste in zeci de state americane, dupa moartea lui George Floyd, un barbat afro-american care a decedat dupa ce un ofiter de politie alb l-a apasat cu genunchiul pe gat. Cel puțin in 40 de orașe au avut loc ciocniri violente intre protestatari…

- La o saptamana de la moartea George Floyd, afro-americanul de 46 de ani asfixiat de politist alb, in Minneapolis, New York, Los Angeles si zeci de alte orase din Statele Unite au fost extinse interdictiile de circulatie in timpul noptii, fiind consolidate masurile de securitate, noteaza agentia AFP,…

- Presedintele Donald Trump s-a angajat luni sa restabileasca ordinea într-o tara afectata de revolte, amenintând ca va desfasura armata daca nu se pune capat violentei în orasele americane, informeaza AFP, citata de Agerpres. La o saptamâna dupa moartea George Floyd, afro-americanul…

- Președintele Donald Trump a anunțat luni de la Casa Alba desfașurarea a „mii de soldați puternic înarmați” și de forțe de poliție la Washington, spunând ca tulburarile din ziua precedenta în capitala federala au fost „o rușine”, potrivit AFP.În…

- Mii de politisti si soldati patrulau duminica in cele mai mari orase americane, a doua zi dupa o noapte cu manifestatii care degenerasera in violente impotriva rasismului, presedintele Donald Trump fiind acuzat ca a turnat gaz peste foc, alimentand discordia, comenteaza France Presse. Mania de care…

- Sute de persoane au demonstrat vineri seara in fata Casei Albe pentru a-si exprima furia dupa ce George Floyd, un afro-american de 46 de ani, a murit din cauza modului in care a fost tratat de politie.