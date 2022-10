Stiri pe aceeasi tema

- Protestele antiguvernamentale au provocat scandal la CMC. Liderul fracțiunii PL in Consiliul municipal Chișinau, Ion Cebanu, cere retragerea autorizației pentru protestele organizate de Partidul Politic Șor. Astfel, consiliera din PSRM, Silvia Grigorieva a venit cu o replica in adesa lui „ Dați-i va…

- Liderul opoziției germane, Friedrich Merz, i-a acuzat pe refugiații ucraineni ca profita de sistemul de asistența sociala din Germania, cerand protecție in aceasta țara, primind beneficii și apoi intorcandu-se in Ucraina. „Ceea ce vedem este turism social din partea acestor refugiați in Germania, apoi…

- Comunitatea evreilor din Bacau a sarbatorit, duminica, 25 septembrie, Roș Hașana 5783 – Anul Nou evreiesc 2022. Anul gregorian 2022 corespunde anului 5783 ebraic. La eveniment au participat membri ai comunitații, dar și invitații lor (inclusiv cei din Israel, din Roman și Piatra Neamț), intre care s-au…

- Presedintele iranian Ebrahim Raisi a declarat sambata ca va lua masuri impotriva protestatarilor și ca va aborda in mod ”hotarat” revoltele care s-au extins acum in intreaga tara, soldate cu zeci de morți, transmit BBC și Reuters . Iranul trebuie sa „acționeze decisiv impotriva celor care se opun securitații…

- Liderul partidului Șor, Ilan Șor, recunoaște ca se afla in Israel. Intr-un video publicat pe pagina sa de Facebook, acesta spune ca a ajuns acolo „in calitate de deținut politic”, iar intr-un timp foarte scurt va ajunge in Moldova „și va fi alaturi de oameni in PMAN”. „

- Liderul spiritual al partidului ultra-ortodox sefard Shas din Israel, rabinul Shalom Cohen, a murit luni la varsta de 91 ani, a anuntat familia sa, transmite AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- NEMULTUMIRI… Federatia Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor (FSANP) atrage atentia factorilor politici din alianta de guvernare PSD-PNL-UDMR ca politistii de penitenciare vor bloca activitatea inchisorilor din cauza lipsei de reactie a acestora vizavi de problemele din puscarii.…

- De curand, profesorul Gabriel Stan, de la Colegiul Economic „Ion Ghica” Bacau, a participat la programul profesional Internațional Visitator Leadership Program (IVLP) on Demand „Countering Holocaust Distortion and Denial: Building a Framework of Articulated Action”, organizat de Ambasada S.U.A. la București,…