Protestele antirasism. Trump retrage membrii Gărzii Naționale de pe străzile din Capitala SUA Președintele Donald Trump a dat ordin pentru începerea procesului de retragere a membrilor Garzii Naționale din Washington DC, acum totul fiind &"sub control perfect&", a anunțat liderul de la Casa Alba pe Twitter. De altfel, primarul capitalei SUA a cerut în mai multe rânduri președintelui sa retraga membrii Garzii Naționale și ofițerii federali din capitala.

&"Tocmai am dat un ordin pentru ca Garda Naționala sa înceapa procesul de retragere din Washington D.C., acum totul este sub control perfect. Vor pleca acasa, dar se pot întoarce repede, daca este nevoie.… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

