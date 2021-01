Proteste Washington. Barack Obama: Violențele de la Capitoliu, declanșate de un președinte în exercițiu, „sunt o rușine pentru națiune, dar nu o surpriză” „Istoria iși va aminti pe buna dreptate violențele de astazi de la Capitoliu, declanșata de un președinte in exercițiu care a continuat sa minta fara temei in legatura cu rezultatul unor alegeri legitime, ca de un moment de mare dezonoare și rușine pentru națiunea noastra. Dar ne-am amagi daca le-am trata ca pe o surpriza totala”, a spus Obama, potrivit CNN .„De doua luni, un partid politic si ecosistemul media care il insoteste au fost de prea multe ori reticenti in a le spune sustinatorilor sai adevarul, si anume ca nu au fost alegeri extrem de stranse si ca presedintele ales (Joe) Biden va… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

