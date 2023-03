Stiri pe aceeasi tema

- Protestatarii s-au ciocnit cu politia in fata sediului central al Hellenic Train din Atena - compania responsabila de intretinerea cailor ferate din Grecia. Proteste au avut loc, de asemenea, in Salonic si in orasul Larissa, in apropierea locului unde s-a produs dezastrul de marti seara, relateaza BBC.Un…

- Momentul in care un tren de pasageri și unul de marfa s-au ciocnit frontal in noaptea de marți spre miercuri, 28 februarie spre 1 martie, a fost surprins intr-o inregistrare video de o camera de supraveghere, preluata de publicația elena Protothema . In imaginile surprinse din zona caii ferate, se vede…

- Salvatorii din Grecia au continuat toata noaptea, printre vagoanele distruse, cautarile pasagerilor care au supraviețuit tragediei de luni. Cel puțin 43 de oameni au murit in cel mai grav accident feroviar din istoria Greciei. Premierul elen a promis o ancheta completa. Un ministru a demisionat și șeful…

- Seful garii din Larisa, in centrul Greciei, a fost arestat dupa coliziunea frontala violenta intre doua trenuri soldata marti noapte cu cel putin 36 de morti, informeaza marti surse din politie, relateaza AFP, citata de Agerpres. „Seful de gara in varsta de 59 de ani a fost arestat. Faptele care ii…

- UPDATE: Cel putin 36 de persoane au murit si 85 sunt ranite, in urma celui mai grav accident feroviar din ultimele decenii petrecut in Grecia, potrivit celui mai recent bilant, citat de Reuters.Ciocnirea celor doua trenuri a fost urmata de o explozie si apoi de un incendiu puternic. Cele doua trenuri…

