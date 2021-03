Stiri pe aceeasi tema

- Mii de manifestanti impotriva masurilor de combatere a coronavirusului s-au adunat sambata in centrul orasului Kassel din Germania. Protestatarii nu purtau masti si nu pastra distanta. In timpul...

- Demonstratiile din orasul german Kassel (landul Hessa) impotriva restrictiilor legate de COVID-19 au degenerat sambata in violente intre politie si protestatari, transmite dpa. Politia a afirmat ca mai multe mii de persoane s-au adunat in centrul orasului Kassel pentru un protest neautorizat, in pofida…

- Demonstratiile din orasul german Kassel (landul Hessa) impotriva restrictiilor legate de COVID-19 au degenerat sambata in violente intre politie si protestatari, transmite dpa.Politia a afirmat ca mai multe mii de persoane s-au adunat in centrul orasului Kassel pentru un protest neautorizat, in pofida…

- Demonstratiile din orasul german Kassel (landul Hessa) impotriva restrictiilor legate de COVID-19 au degenerat sambata in violente intre politie si protestatari, transmite dpa. Politia a afirmat ca mai multe mii de persoane s-au adunat in centrul orasului Kassel pentru un protest neautorizat, in pofida…

- Demonstratiile din orasul german Kassel (landul Hessa) impotriva restrictiilor legate de COVID-19 au degenerat sambata in violente intre politie si protestatari, transmite dpa, informeaza Agerpres. Politia a afirmat ca mai multe mii de persoane s-au adunat in centrul orasului Kassel pentru…

- Poliția olandeza a folosit tunuri cu apa și bastoane duminica pentru a dispersa câteva mii de manifestanți prezenți la un protest fața de restricții și carantina care s-a desfașurat pe un câmp din centrul orașului Haga, cu o zi înainte de alegerile naționale, relateaza Reuters. Manifestanții…

- Mii de persoane au protestat sambata, in mai multe orase din Germania, fata de restrictiile antiepidemice, iar in anumite zone au avut loc confruntari intre demonstranti si fortele de ordine.

- Aproximativ 10.000 de persoane - inclusiv neonazisti - au participat in weekend la o manifestatie - interzisa de catre Ministerul austriac de Interne din cauza unor ”tulburari a ordinii publice” si nerespectarii masurilor sanitare - impotriva unei interdictii de circulatie pe timpul noptii si unei…