Stiri pe aceeasi tema

- In mai multe orase din Spania s-au produs in noaptea de vineri spre sambata ciocniri intre politie si manifestanti impotriva ultimelor masuri luate de autoritati pentru a tine sub control raspandirea coronavirusului, a informat sambata presa spaniola, conform DPA, citata de Agepres. Tulburari au fost…

- Noi proteste impotriva restricțiilor impuse de autoritațile de la Roma pentru prevenirea raspandirea infecției cu noul coronavirus au avut loc in cursul zilei de marți, transmite la Repubblica. Dupa...

- Proteste violente in cateva orașe din Italia. Sute de oameni au ieșit in strada dupa impunerea noilor restricții in legatura cu pandemia. Protestatarii au aruncat cocktailuri Molotov și au folosit gaze lacrimogene, scrie www.news.ro .

- Italia a intrat de aseara intr-o noua perioada de restricții care presupune inchidere barurilor și restaurantelor și interdicții de circulație pe timpul nopții. Tot mai mulți italieni nu mai accepta aceste masuri și au ieșit sa protesteze.

- Noile masuri antipandemice din Italia au dus la proteste de strada in Torino și Milano. Acestea s-au transformat in confruntari cu poliția și atacuri violente ale gloatelor furioase, care au aruncat cu petarde și alte astfel de obiecte incandescente și au atacat și jefuit magazine, relateaza The Guardian.

- In Torino, protestatarii au aruncat cocktailuri Molotov spre fortele de ordine, in Milano au fost folosite gaze lacrimogene impotriva demonstrantilor, iar violente au fost raportate si in Napoli, unde au avut loc proteste mai multe zile. Manifestari au avut loc si in Roma si Palermo. Demonstratiile…

- Decretul privind inchiderea restaurantelor si barurilor la ora 18:00 a stirnit proteste violente luni noaptea. Sute de oameni au iesit in strada la Milano, Trieste, Ferrara, Torino, Napoli si Palermo pentru a cere guvernului condus de premierul Giuseppe Conte, ridicarea restrictiilor privind activitatile…

- Proteste violente la Barcelona. Zeci de reprezentanti ai HoReCa au iesit in strada pentru a manifesta impotriva inchiderii barurilor si restaurantelor in Catalonia. Inarmati cu oale si tigai, oamenii au aruncat cu oua in sediul Primariei orasului spaniol.