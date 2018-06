Mobilizati pe Facebook, oamenii s-au adunat miercuri seara in fata Primariei Chisinau, unde au cerut sa li se respecte votul, scandand "Nu cedam", Nastase e primarul!”, "Votul meu conteaza!”.



“Am venit sa-mi apar votul. Am stat ieri sase ore in picioare, ca sa iasa o judecatoare fara experienta si in bataie de joc sa ne citeasca in trei cuvinte ca v-am calcat voturile in picioare”, a spus un protestatar pentru Pro Tv Chisinau.



La protest a venit si fostul primar al Chisinaului Dorin Chirtoaca, in prezent cercetat penal in dosarul parcarilor cu plata, dar si mai multi deputati…