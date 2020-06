Stiri pe aceeasi tema

- Seful Centrului pentru Controlul si Prevenirea Bolilor din SUA a declarat joi ca substantele chimice folosite de politie pentru a dispersa multimea in timpul protestelor provoaca tuse care ar putea raspandi coronavirusul.

- Constatarile, bazate pe interviuri cu familii din China realizate de medici si profesori universitari din Australia, China si Statele Unite, sugereaza ca interventii ''preventive (non-farmaceutice), cum ar fi utilizarea mastii, dezinfectarea si distantarea sociala in gospodarii pot preveni transmiterea…

- Centrul pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (KCDC) a raportat joi, 28 mai, un numar 79 de infecții noi, 67 dintre acestea numai in zona metropolitana a capitalei Seul, unde locuiește jumatate din populația țarii, 51.000.000 de suflete, scrie CNN. E cea mai mare creștere a cazurilor de coronavirus…

- Directorul Centrului pentru Controlul si Prevenirea Bolilor din Statele Unite, dr. Robert Redfield, a declarat ca prognozele arata ca pana in 1 iunie vor fi inregistrate peste 100.000 de decese in...

- Directorul Centrului pentru Controlul si Prevenirea Bolilor din Statele Unite, dr. Robert Redfield, a declarat ca prognozele arata ca pana in 1 iunie vor fi inregistrate peste 100.000 de decese in tara.„CDC urmareste 12 modele diferite de prognoza a posibilelor decese cauzate de COVID-19 in…

- Centrul pentru Controlul și Prevenirea Bolilor din Statele Unite (CDC) a adaugat 6 simptome noi pe lista celor care indica infectarea cu noul coronavirus: frisoane, tremur repetat provocat de frisoane, dureri in gat, pierderea mirosului sau a gustului, dureri de cap si dureri...

- PANDEMIE CORONAVIRUS. Pana acum, au fost aproape 1.000 de decese și peste 18.000 de infecții in Africa, deși aceste cifre sunt mult mai mici decat cele observate in unele parți din Europa și SUA. OMS transmite ca virusul pare sa se raspandeasca și dincolo de capitalele africane. De asemenea,…

- In doar o luna, coronavirusul a devenit a treia cauza principala de deces in Statele Unite, potrivit unui medic din San Diego si datelor Centrelor americane pentru Controlul si Prevenirea Bolilor (CDC), relateaza joi DPA.COVID-19 ucide in prezent 748 de persoane pe zi in SUA, a declarat doctor…