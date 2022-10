Stiri pe aceeasi tema

- Aproape 6.000 de oameni au venit la o noua manifestație organizata de Partidul ȘOR in centrul Chișinaului. Zeci de corturi au fost aduse in fața Parlamentului și a Președenției, acolo unde protestatarii au spus ca vor sta pana cand aleșii poporului iși vor da demisiile.Zeci de corturi și pancarte cu…

- Poliția anunța ca la acțiunea de protest din centrul capitalei participa in jur de 5000 de persoane. Oamenii legii susțin ca in cadrul protestului au fost inregistrate mai multe incalcari admise de protestatari ( 43 de proceduri contravenționale inițiate), despre care va fi anunțata Primaria Chișinau,…

- Procuratura pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) anunța trimiterea in judecata a unui barbat, membru al unui grup infracțional, care in 2004 a intrat fraudulos in posesia unui apartament din centrul Chișinaului, pe care ulterior o data l-a

- Partidul Șor a organizat in dupa-amiaza zilei de duminica, 18 septembrie, un protest antiguvernamental in Chișinau. Manifestanții au marșaluit pe strazile din centrul orașului scandind lozinci impotriva actualei guvernari, a președintei Maia Sandu și a liderilor occidentali. Reprezentanții formațiunii,…

- CARAȘ-SEVERIN – Accidentul a avut loc inainte de ora pranzului pe Valea Rachitei, din apropiere de Șopotu Nou! La fața locului au intervenit echipajul SMURD de la Garda de Pompieri din Bozovici și un echipaj SAJ, care au preluat doua victime. Insa, cum Centrul de Permanența Bozovici este inchis in luna…

- Vectorul european al Republicii Moldova ar putea fi influențat de rezultatele razboiului din Ucraina. O spune comentatorul politic Nicolae Negru, potrivit caruia aspirațiile Chișinaului de euro-integrare depind de evoluțiile crizei de securitate din regiune. Razboiul din Ucraina influențeaza și starea…

- Centrul pentru Jurnalism de Investigație „MediaHub” atrage atenția asupra apariției pe rețelele de socializare din Kargazstan a unor anunțuri ale gruparii de mercenari Wagner prin care se cauta recruți pentru razboiul din Ucraina, sub pretextul ca aceștia vor fi angajați de companiile private de securitate…