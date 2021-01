Proteste masive în Rusia în sprijinul lui Alexei Navalnîi Zeci de mii de ruși au ieșit sambata in strada, la indemnul opozantului Alexei Navalnii, care a fost incarcerat dupa revenirea sa in țara. Manifestațiile au inceput in Orientul Indepartat și s-au desfașurat in zeci de orașe din țara pana in Moscova, acestea punand la incercare sprijinul popular pentru regimul Putin, acuzat de otravirea lui Navalnii și vizat de tot mai multe sancțiuni occidentale, potrivit Hotnews. Navalnii a facut apel la proteste contra arestarii sale și impotriva clasei politice ruse. Mai mulți dintre colaboratorii sai au fost arestați in ultimele zile, iar autoritațile au cerut… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Activiștii pentru drepturile civile afirma ca peste 3.000 de persoane ar fi fost arestate in timpul manifestațiilor in favoarea eliberarii opozantului rus Alexei Navalnii. Arestari au fost facute și la Sankt Petersburg, unde forțele de ordine ar fi incatușat 300 de demonstranți. Reporteri ai agenției…

- Politia din Rusia a arestat peste 2.500 de persoane la manifestatiile organizate sambata in intreaga tara pentru eliberarea lui Alexei Navalnii, principalului opozant al lui Vladimir Putin, arestat in urma cu o saptamana, la revenirea in tara, informeaza Agerpres . In Siberia, protestele s-au desfasurat…

- Zeci de mii de oameni au protestat sambata in Rusia la apelul opozantului Aleksei Navalnii pentru a cere eliberarea sa, demonstratii ilegale in urma carora au fost retinute peste 2.500 de persoane si au avut loc ciocniri in mai multe mari orase, inclusiv la Moscova, relateaza AFP si Reuters, potrivit…

- Imagini filmate la protestele din Rusia, în care forțele de ordine îi lovește cu brutalitate pe manifestanți, au fost distribuite masiv pe internet. Potrivit celei mai recente raportari a site-ului independent de monitorizare a activitații poliției OVD-Info, cel puțin 2.250 de persoane au…

- Un judecator rus a dispus luni ca politicianul de opoziție Alexei Navalnîi sa fie reținut pentru 30 de zile pâna la 15 februarie, a anunțat purtatoarea de cuvânt a politicianului pe Twitter, anunța Reuters și Financial Post.„Instanța l-a arestat pe Navalnîi pentru…

- Principalul opozant al lui Vladimir Putin a fost ridicat de polițiști de pe aeroport duminica, la intoarcerea in Rusia, la cinci luni dupa ce a fost otravit cu un agent neurotoxic, scrie BBC News. Secretarul de stat al SUA, Mike Pompeo, a acuzat duminica Rusia ca l-a arestat pe opozantul Alexei Navalnii…

- Intr-un comunicat, Comitetul ruse de ancheta a afirmat ca Navalnii este suspectat ca a cheltuit in interes personal 356 de milioane de ruble (3,9 milioane euro la cursul actual) din donațiile mai multor ONG-uri, potrivit Hotnews.ro Cel puțin șase victime confirmate in urma cutremurului din CROAȚIA.…

- Poliția rusa a precizat vineri, printr-un comunicat de presa, ca politicianul de opoziție Alexei Navalnii, tratat in Germania dupa ce s-a imbolnavit grav in Siberia la sfarșitul lunii august, suferea de ”pancreatita cronica”, respingand din nou varianta otravirii, relateaza AFP, citata de Hotnews.ro.„Diagnosticul…