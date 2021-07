Proteste masive in mai multe orase din Franta fata de masurile presedintelui Emmanuel Macron privind vaccinarea si certificatul COVID-19. Emmanuel Macron a decis vaccinarea obligatorie a personalului medical si extinderea utilizarii certificatelor COVID-19. Manifestantii au scandat „Libertate”, „Contra dictaturii”, „Contra permisului sanitar”. Mii de persoane au protestat miercuri, de Ziua Nationala, in mai multe orase in Franta, denuntand deciziile presedintelui Emmanuel Macron privind utilizarea certificatului Covid-19 si impunerea vaccinarii pentru personalul medical, informeaza publicatiile…