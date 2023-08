Federația Columna amenința cu proteste la nivel național, daca masurile fiscale anunțate recent de executiv nu o sa fie eliminate. Federația Columna a solicitat, in repetate randuri, premierului și Ministrului Muncii o intrevedere pentru a discuta situația in care se afla sectorul asistenței sociale, transmite organizația. „Cu regret constatam ca Guvernul a refuzat dialogul. De […] The post Proteste masive dupa masurile de austeritate ale lui Ciolacu appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .