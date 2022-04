Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile din orasul chinez Shanghai au avertizat, miercuri, ca oricine incalca regulile stricte ale carantinei impuse din cauza COVID-19 va fi tratat cu strictete, deoarece numarul de noi cazuri a crescut, marti, la peste 25.000, relateaza Reuters.

- China se confrunta cu cel mai grav focar epidemic din ultimii doi ani. Shanghai, care are o populație de 25 de milioane de locuitori, a intrat sambata in lockdown. Autoritațile au inceput sa impuna din nou masuri restrictive dure impotriva Covid-19, informeaza AFP. Capitala economica a Chinei a devenit…

- Centrul financiar al Chinei, Shanghai, a impus luni un lockdown in doua etape pentru cei 26 de milioane de locuitori ai sai, cu inchiderea podurilor si tunelurilor si restrictionarea traficului pe autostrazi, in incercarea de a limita cresterea numarului de cazuri de COVID-19, informeaza Reuters. Lockdown-ul…

- Musk a fost vazut dansand in timp ce prezida livrarea primelor masini fabricate in Germania ale Tesla catre 30 de clienti si familiile acestora, la uzina de 5 miliarde de euro a producatorului auto. ”Este o zi grozava pentru fabrica”, a spus Musk, inainte de a saluta lansarea drept ”un alt pas in directia…

- Autoritațile sanitare din China au anunțat, duminica, 1.807 de cazuri noi de COVID-19, un numar record de la debutul pandemiei și de trei ori mai mare fața de ziua precedenta. Orașul Shenzhen, cu 17 milioane de locuitori, a fost plasat in lockdown, informeaza Reuters și AFP, citate de News.ro . Potrivit…

- Mii de oameni au demonstrat in orase din Canada, inclusiv in centrul financiar Toronto, sambata, impotriva obligativitatii unui certificat de vaccinare impus de la Ottawa, scrie Reuters. „Freedom Convoy” a inceput ca o miscare impotriva certificatului Covid de trecere a frontierei pentru transportatori,…

- Elveția extinde pana la sfarșitul lunii martie restricțiile anti - Covid-19 Foto: commons.wikimedia.org/wiki/File:SARS-CoV-2_without_background.png Elveția extinde pâna la sfârșitul lunii martie restricțiile și recomandarile privind munca de acasa, precum și…

- Mii de persoane au iesit la proteste, in strada, sambata la Viena pentru a protesta impotriva planurilor guvernului de introducere a vaccinarii obligatorii impotriva COVID-19 pentru toti incepand de luna viitoare, relateaza Reuters. „Guvernul trebuie sa plece!” au scandat manifestantii la o intrunire…