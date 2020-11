Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 15 nov – Sputnik. Secția de votare nr.1/349 din orașul Frankfurt pe Main, Germania a fost luata cu asalt de moldovenii cu drept de vot, care in ziua alegerilor se afla in aceasta țara. Inca de la primele ore ale dimineții, peste 1550 de moldoveni iși exercitasera deja dreptul de vot la…

- CHIȘINAU, 15 nov - Sputnik. Mobilizare totala in diaspora. In orașul german Kassel, sute de moldoveni s-au adunat dis-de-dimineața la secția de votare ca sa poata participa la alegerile prezidențiale. Cozile kilometrice au fost surprinse de catre cititorii Sputnik Moldova, care au expediat redacției…

- Consulatul General al Republicii Moldova la Frankfurt anunța ca pana la ora 10:00, la secția de votare nr.1/349 din Frankfurt pe Main au votat 1554 de alegatori. In acest sens, solicita cetațenilor care se afla inca in randurile de așteptare sa se deplaseze la secțiile din alte orașe cum ar fi Stuttgart,…

- CHIȘINAU, 15 nov – Sputnik. Reporterul Sputnik Moldova a comunicat ca prin preajma secțiilor de votare din Varnița a trecut cațiva barbați care avea in mana drapelele Moldovei. In ajunul turului doi de scrutin, pe rețelele de socializare au aparut informații ca un grup de cetațeni ai Republicii…

- CHIȘINAU, 15 nov – Sputnik. Astazi are loc cel de-al doilea tur de scrutin din cadrul alegerilor prezidențiale. Secțiile de votare se vor deschide la ora 07:00 și vor fi inchise la 21:00, cu excepția secțiilor de votare din orașele Baku, Republica Azerbaidjan și Strasbourg, Republica Franceza. Secția…

- BUCURESTI, 2 nov – Sputnik. In metropola Frankfurt din Germania, in noaptea dintre sambata și duminica, o mulțime de 500 pana la 800 de persoane au inceput sa arunce cu pietre, sticle și oua intr-o mașina de poliție. Ciocnirile au devenit violente, iar mulțimea, „care nu respecta masurile de…

- Moldovenii din Germania s-au prezentat la secția de votare de la Frankfurt pentru a-și exercita dreptul la vot. Chiar de la primele ore ale dimineții, s-au format cozi imense. In Germania pentru alegerile prezidențiale au fost deschise 6 secții de votare in total in orașele Berlin, Frankfurt, Stuttgart,…

- Pe teritoriul Germaniei, la alegerile prezidențiale din 1 noiembrie vor fi deschise șase secții de votare, noteaza Noi.md. Vedeți mai jus adresele secțiilor unde va putea vota diaspora din Germania. Secția de votare 1/348 or. Berlin (sediul misiunii) Gotlandstrase 16, 10439, Berlin Secția de votare…