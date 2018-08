Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 100 de peroane au protestat, duminica seara, la Cluj, langa Monumentul Stalpii Impuscati, impotriva abuzurilor Jandarmeriei Bucuresti cu ocazia protestului din 10 august. Protestatarii au organizat un flashmob, au stat cu mainile ridicate circa 10 minute si au purtat pe fata masti de gaze.…

- Pentru a doua zi, peste șase mii de oameni au protestat, la Iași. Aceștia s-au adunat, mai intai, in Piața Unirii, unde timp de o ora, s-a strigat „Uniți salvam Romania!” și „Justiție, nu corupție!”. Au fost scandate lozinci impotriva PSD și a Guvernului. Oamenii aveau cu ei steaguri ale Romaniei și…

- Pentru a doua zi, peste șase mii de oameni au protestat, la Iași. Aceștia s-au adunat, mai intai, in Piața Unirii, unde timp de o ora, s-a strigat „Uniți salvam Romania!” și „Justiție, nu corupție!”. Au fost scandate lozinci impotriva PSD și a Guvernului. Oamenii aveau cu ei steaguri ale Romaniei și…

- La Sibiu, oamenii s-au adunat de la ora 18:00 pe platoul din fata magazinului Dumbrava, iar dupa ora 19:30 au pornit in mars pe strazile orasului, scandand "Dragnea, nu uita, puscaria e a ta!”, ”Noi nu suntem o natie de hoti!”, ”PSD, ciuma rosie!” sau ”Hotii”.La aceasta ora, la protestul…

- Peste 5.000 de oameni au ieșit în strada, sâmbata seara, la Cluj-napoca, în semn de solidaritate cu manifestanții care au fost batuți de jandarmi la București, vineri seara.Protestatarii s-au întâlni, dupa ora 19.00, în Piața Unirii, apoi au plecat în…

- Protestatarii poarta costume populare si au drapelul in maini. Acestia se tem ca in institutii va fi introdusa limba maghiara ca a doua limba oficiala, astfel ca autoritatea statului va fi diminuata in unele zone. Actiunea este organizata de Forumul Civic al Romanilor din Covasna, Harghita…

- Cateva sute de persoane s-au adunat, din nou, in aceasta seara, in Piața Unirii din Iași. Oamenii au venit, ca și alte dați, cu steaguri ale Uniunii Europene și Romaniei. Au avut, de asemenea, fluiere și vuvuzele. Scandarile au fost cele obișnuite, impotriva Guvernului, a PSD, a lui Liviu Dragnea. Protestatarii…

- Protestatarii s-au adunat in Piata Unirii din Cluj-Napoca, mobilizarea fiind facuta pe Facebook, au steaguri tricolore si parcarte cu mesaje precum "Orice om ii e frica de puscarie", cu fotografia premierului Viorica Dancila, "Dragnea si ai lui, tradatorii neamului". Manifestantii au plecat apoi in…