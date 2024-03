Stiri pe aceeasi tema

- Administratorul unui bloc din Sectorul 2, o femeie de 56 de ani, a fost ucisa joi seara, in interiorul blocului, de catre un barbat de 57 de ani. La fața locului au ajuns de urgența polițiștii Secției 9. Criminalul, identificat Oamenii legii l-au identificat și depistat pe barbatul banuit de comiterea…

- Un galațean de 50 de ani și-a ucis cumnatul cu o lovitura de cuți, apoi a sunat la 112 și a așteptat poliția in fața blocului sa se predea. Crima a avut aseara intr-un bloc de la marginea orașului Galați. La odioasa fapta au fost martore mama și sora criminalului, care au incercat sa intervin, dar fara…

- Femeia a fost lovita de fiul sau, preț de cateva ore, cu diferite obiecte. Vecinii au auzit țipele victimei și au alertat autoritațile.Cand au ajuns oamenii legii la locul incidentului, au gasit trupul neinsuflețit al femeii fara suflare. Oamenii povestesc ca barbatul obișnuia sa iși loveasca mama des,…

- O femeie din București a descoperit ca apartamentul familiei din zona Ferentari a fost ocupat peste noapte de o familie cu 6 copii. Vecinii spun ca in zona este o practica. Oamenii fara casa pandesc apartamentele nelocuite și se muta in ele fara drept.„Mi-au schimbat iala, tot, mi-au decupat ușa și…

- Femeia a fost lovita de fiul sau, preț de cateva ore, cu diferite obiecte. Vecinii au auzit țipele victimei și au alertat autoritațile.Cand au ajuns oamenii legii la locul incidentului, au gasit trupul neinsuflețit al femeii fara suflare. Oamenii povestesc ca barbatul obișnuia sa iși loveasca mama des,…

- O femeie din București a descoperit ca apartamentul familiei din zona Ferentari a fost ocupat peste noapte de o familie cu 6 copii. Vecinii spun ca in zona este o practica. Oamenii fara casa pandesc apartamentele nelocuite și se muta in ele fara drept.„Mi-au schimbat iala, tot, mi-au decupat ușa și…

- Tatal Melisei, eleva ucisa in Gradina Botanica din Craiova anul trecut, a reacționat puternic astazi in fața tribunalului, acolo unde asasinul fiicei sale a parasit sala de judecata. Copleșit de durerea pierderii, barbatul a atacat cu pumnii caroseria dublei in care era transportat criminalul, fiind…

- Incidentul a avut loc dupa ce ancheta in dosarul crimei a adus la lumina detalii tulburatoare. Deși asasinul in varsta de 17 ani și-a premeditat gestul, acesta nu cunoștea victima. Oamenii legii au confirmat ca nu existau legaturi prealabile intre tanarul criminal și Melisa.Familia Melisei și colegii…