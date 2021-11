Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de oameni au ieșit in strada in Turcia, cerand guvernului președintelui Recep Tayyip Erdogan sa demisioneze, dupa ce lira s-a prabușit marți cu 15% fața de dolarul american. Imagini aparute pe rețelele de socializare au aratat forțelor de poliție intervenind și blocand calea protestatarilor adunați…

- Un cutremur puternic s-a produs, luni seara, in Turcia, fiind resimțit in mai multe orașe. Luni seara, la ora 19:43:23 (ora locala a Romaniei), s-a produs in centrul Turciei un cutremur semnificativ cu magnitudinea de 5.2 grade pe scara Richter, la adancimea de 10km, conform realitatea.net.…

- Najla Bouden Romdhane, profesoara de geologie cu doctorat la Paris și fost angajata in Ministerul Educației, a fost numita recent șefa guvernului de președintele Tunisiei. Țara care a dat startul Primaverii Arabe marcheaza o noua premiera in regiune, prima femeie prim-ministru. Dar mulți se tem ca nu…

- ​Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a amenințat ca va expulza ambasadorii a zece state, printre care Franta, Germania si Statele Unite, în urma apelului lansat de acestea ca filantropul Osman Kavala sa fie eliberat din închisoare dupa 4 ani de detenție, relateaza Reuters. „Cei…

- Oamenii pot primi in conditii sigure un vaccin COVID-19 si un vaccin antigripal in acelasi timp, procedura neavand un impact negativ asupra raspunsului imun produs de oricare dintre cele doua, a concluzionat un studiu britanic publicat joi, relateaza Reuters. Marea Britanie si alte tari din…