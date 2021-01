Stiri pe aceeasi tema

- Sute de persoane au protestat joi la Varsovia ca urmare a intrarii in vigoare a unei decizii controversate care interzice practic avortul in Polonia, in pofida restrictiilor impuse ca urmare a pandemiei de COVID-19, transmite AFP. Manifestatii de protest au avut loc si in alte orase pentru…

- Protestele anti-guvernamentale au revenit in forța aseara in Polonia la scurt timp dupa intrarea in vigoare a legii care interzice aproape total avorturile. Mii de oameni au demonstrat la Varșovia și in alte orașe ale țarii.

- Guvernul conservator polonez a anunțat ca decizia Tribunalului Constituțional care interzice practic avortul intra în vigoare, dupa ce va fi publicata în aceasta zi în Monitorul Oficial, provocând furia mișcarilor de aparare a drepturilor femeilor și a opoziției, scrie AFP."Tribunalul…

- In mai multe orașe din Polonia, sambata, au avut loc proteste din cauza legii care interzice avortul. Mai mulți manifestanți au fost reținuți. „Avem dreptul sa protestam”, a scandat multimea, conform Agerpres . Conform agenției de știri PAP, poliția poloneza a arestat mai mulți protestatari. „Nu-mi…

- Polonezii au protestat din nou sambata, la Varsovia și in alte orașe, impotriva inaspririi legii avortului, informeaza dpa, potrivit Agerpres. La manifestația din capitala Poloniei poliția a facut arestari.

- In timp ce protestele din Polonia impotriva restrictionarii avortului intra in a doua saptamana, principala lor organizatoare, Marta Lempart, spune ca este bucuroasa sa urmeze un ''role model'' clar din Est, miscarea de opozitie belarusa, relateaza luni Reuters, potrivit Agerpres. Zeci de mii de…

- Zeci de mii de protestatari s-au adunat la Varsovia pentru a protesta fata de hotararea care interzice aproape total avortul in Polonia. Protestele s-au extins in toata tara dupa ce Tribunalul Constitutional a interzis avortul in cazurile in care fatul are defecte congenitale- cel mai frecvent motiv…

- Zeci de mii de persoane au manifestat la Varsovia si in Polonia, sfidand restrictii impuse in lupta impotriva pandemiei covid-19, pentru a protesta fata de o hotarare prin care justitia a interzis aproape orice avort, relateaza AFP, conform news.ro.Agitand steaguri curcubeu si scandand sloganuri…