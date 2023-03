Stiri pe aceeasi tema

- Premierul israelian, Benjamin Netanyahu, a afirmat ca „violenta si anarhia nu vor fi tolerate”, dupa ce protestele in masa impotriva controversatelor reforme judiciare ale guvernului sau au intrat in a 11-a saptamana. „Nu vom accepta anarhia”, a spus Netanyahu in cadrul reuniunii saptamanale a cabinetului.

- Presedintele francez Emmanuel Macron a denuntat joi seara, dupa o cina cu prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu, neasumarea responsabilitatii de catre Iran in privinta programului sau nuclear si a avertizat ca vor exista consecinte daca regimul de la Teheranul va continua in aceasta directie,…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu anunta intr-un interviu acordat CNN ca Israelul ar putea ajuta militar Ucraina, o schimbare de pozitie importanta, in afara de a se propune ca mediator in conflictul dintre Moscova si Kiev, relateaza AFP, inforemaza News.ro. Fii la curent cu cele mai…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat miercuri ca ”analizeaza problema” referindu-se la un ajutor militar pentru Ucraina, raspunzand astfel intrebarii jurnalistului CNN care a adus in discuție sistemul de aparare aeriana israelian Domul de Fier. Israelul s-a temut de Rusia și a fost reținut…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, il felicita pe Benjamin Netanyahu pentru noul mandat de prim-ministru al Israelului, aratand ca aceasta tara este "un prieten si un partener special al Romaniei". Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…