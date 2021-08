Este al cincilea weekend consecutiv in Franța in care oamenii protesteaza impotriva permisului de sanatate. Francezii protesteaza in mai multe orase, sambata, pentru al cincilea weekend consecutiv, fata de extinderea permisului de sanatate si vaccinarea obligatorie pentru personalul medical, informeaza Le Figaro. Manifestantii cer si celorlalti oameni si trecatori sa li se alature. „Nu ne priviti, veniti alaturi de noi. Oile stau la balcon”, scandeaza aceștia. Adunari au loc la Paris, Lyon, dar si in Bretagne. The post Proteste in Franța: Al 5-lea weekend consecutiv de manifestatii impotriva permisului…