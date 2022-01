Proteste în Albania: Poliţia foloseşte gaze lacrimogene după ce mai mulţi protestatari au luat cu asalt sediul opoziţiei Politia albaneza a recurs la gaze lacrimogene si la tunuri cu apa sâmbata dupa ce protestatari înarmati cu pietre au luat cu asalt sediul Partidului Democrat (PD), opozitia de dreapta, transmite Reuters, care mentioneaza ca protestatarii erau sustinatori ai fostului presedinte si premier albanez Sali Berisha, dat afara din PD anul trecut, dupa ce Washingtonul l-a declarat persona non grata si i-a interzis accesul în SUA din motive de coruptie, potrivit Agerpres.

De atunci, Berisha, care neaga orice ilegalitate, a contestat conducerea exercitata în prezent de liderul… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Politia albaneza a recurs la gaze lacrimogene si la tunuri cu apa sambata dupa ce protestatari inarmati cu pietre au luat cu asalt sediul Partidului Democrat (PD), opozitia de dreapta, transmite Reuters, care mentioneaza ca protestatarii erau sustinatori ai fostului presedinte si premier albanez Sali…

- Politia albaneza a recurs la gaze lacrimogene si la tunuri cu apa sambata dupa ce protestatari inarmati cu pietre au luat cu asalt sediul Partidului Democrat (PD), opozitia de dreapta, transmite Reuters, care mentioneaza ca protestatarii erau sustinatori ai fostului presedinte si premier albanez…

- Dupa violențele din Kazahstan, au inceput și proteste in Albania, dar surprinzator, acestea sunt indreptate impotriva opoziției din aceasta țara. Politia albaneza a recurs la gaze lacrimogene si la tunuri cu apa sambata dupa ce protestatari inarmati cu pietre au luat cu asalt sediul Partidului Democrat…

- Parchetul albanez a deschis o ancheta cu privire la o divulgare masiva si la difuzarea pe retele de socializare a unor date personale – inclusiv ale premierului si presedintelui albanezi -, potrivit unui jurnalist AFP care a vazut aceste date, scrie News.ro . Intre aceste date se afla informatii de…

- Riscul «de la ridicat la foarte ridicat» al raspandirii variantei Omicron in Europa a fost decretat de Agenția de sanatate a Uniunii Europene intr-un raport de evaluare a riscurilor dupa ce a fost deja reperat in Belgia. Agențiile internaționale de presa, presa europeana semnaleaza un val de panica…

- Corporatia Thomson Reuters si-a retras miercuri angajamentul semnat in 31 august de a sprijini militarii britanici, transmite agentia Reuters. Dupa ce documentul a fost facut public, mai multi fosti si actuali jurnalisti de la Reuters au obiectat ca el creeaza indoieli privind obiectivitatea activitatii…

- Agentia de presa slovena STA, lipsita de fonduri luni de zile, va primi in curand banii publici necesari supravietuirii sale dupa mai multe avertismente de la Bruxelles, au anuntat luni cele doua parti, citate de France Presse. "Am convenit asupra unui contract ce ne garanteaza o finantare…

- Prime minister-designate Dacian Ciolos will submit to Parliament on Monday the governing program and the Cabinet list. "The National Bureau of the Save Romania Union (USR) met on Friday at the request of Prime Minister-designate Dacian Ciolos and set a calendar for the following days: Saturday…