- Presedintele francez Emmanuel Macron il someaza pe ministrul sau de Interne Christophe Castaner sa prezinte propuneri in vederea unei imbunatatiri a deontologiei fortelor de ordine, in urma unui val de manifestatii - in pofida unei interdictii a adunarilor de peste zece persoane din caza epidemiei covid-19…

- Proteste masive au loc peste tot in lume, impotriva violențelor poliției. In timp ce America este in pragul unui razboi civil, lucrurile se aprind și in Europa. In aceasta seara, mii de oameni au luat cu asalt strazile din Paris pentru a lupta impotriva abuzurilor poliției și impotriva discriminarii…

- Iranul a facut apel luni la SUA "sa puna capat violentelor" impotriva propriului lor popor dupa moartea lui George Floyd in timpul unei arestari violente a politiei, care a declansat manifestatii de amploare in mai multe orase americane, relateaza AFP. "Poporului american: Lumea a auzit strigatul vostru…

- Ministrul italian al Educatiei Lucia Azzolina a fost plasat sub protectia politiei, dupa ce a primit amenintari, au anuntat fortele de ordine miercuri, la doua zile dupa ce alt membru al Guvernului a beneficiat de masuri similare in contextul luptei impotriva covid-19, relateaza AFP.

- Premierul Ludovic Orban a declarat, la finalul intalnirii pe care a avut-o vineri dimineața la sediul Ministerului de Interne cu specialiști in epidemiologie, ca s-a discutat despre posibilitatea efectuarii unui triaj la locurile de munca și in școli prin luarea temperaturii. Premierul Ludovic Orba…

- Franta este abia la inceputul crizei cauzate de noul coronavirus si se afla intr-o cursa pentru limitarea raspandirii COVID-19, a declarat vineri presedintele francez Emmanuel Macron, la inceputul unei reuniuni de criza la sediul Ministerului de Interne francez, potrivit Reuters. ''Suntem…