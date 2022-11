Blocul Național Sindical a anunțat pentru azi, 22 noiembrie, un protest pe termen nelimitat in toate serviciile publice de ambulanța din țara. Sindicaliștii anunța, impreuna cu Federația Naționala Sindicala ”Ambulanța” din Romania (FNSAR), care reprezinta toate Serviciile Publice de Ambulanța, ca azi, 22 noiembrie 2022, va fi organizat un miting de amploare in Capitala, cu peste 1.000 de protestatari. Azi, in intervalul 10:00 – 12:00, in Piața Revoluției va avea loc pichetarea Ministerului Afacerilor Interne / sediul Departamentului pentru Situații de Urgența, de la ora 12:00 – 12:30 va avea loc…