- Mii de persoane au protestat joi in Macedonia de Nord, in timp ce Parlamentul se pregatea sa voteze un acord de compromis al Frantei pentru solutionarea disputelor tarii cu Bulgaria, care ar permite lansarea negocierilor referitoare la aderarea la Uniunea Europeana, relateaza Reuters și news.ro.…

- Statul insular asiatic Sri Lanka este in pragul revoluției. Casa sefului guvernului din Colombo este in flacari. Premierul a acceptat sa demisioneze pentru a permite formarea unui guvern de coaliție.

- Un nou accident rutier s-a produs pe DN2 E85, pe raza judetului Buzau. Evenimentul care a avut loc sambata dimineata, in afara localitatii Caldarusanca, s-a soldat cu doi raniti. Traficul a fost restrictionat temporar.

- Cum platești amenda de circulație in Bulgaria și cum verifici ce contravenție ai primit. Ești turist și vrei sa ajungi cat mai repede la „Nisipurile de Aur”, de exemplu și uneori ai tendința de a apasa accelerația. Dar, mare atenție, ca in orice alt stat, și Bulgaria are reguli stricte cand vine vorba…

- Podul Prieteniei Giurgiu - Ruse ar putea intra in reparatii foto: Petrut Hirtescu. RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Podul Prieteniei Giurgiu - Ruse, cea mai importanta legatura dintre Bulgaria si România, ar putea intra în reparatii pe partea vecinilor nostri…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a declarat, marti, la Buzau, ca a cerut omologului sau din Bulgaria amanarea lucrarilor la podul Giurgiu-Ruse pana dupa perioada estivala, pentru a nu bloca circulatia turistilor.l

- Pactul pentru fiscalitate poate fi inclus in categoria celor mai importante reforme pe care statul la face dupa 1990, a declarat, marti, economistul Mircea Cosea, la evenimentul de lansare a documentului.

- Optimism la Aeroportul Internațional „Maramureș”. Oficialii aerogarii din Tauții Magherauș spera ca pana la finele anului sa treaca de 50.000 de pasageri care au pus piciorul in acest aeroport. Anul a inceput bine, deja in primele 3 luni din 2022 fiind 7000 de pasageri, iar sezonul de vara este cel…