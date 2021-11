Stiri pe aceeasi tema

- Vorbim despre cunoscutul protestatar Cristian Dide. Potrivit surselor Realitatea PLUS, sunt acuzații de trafic de droguri și introducere in țara de droguri de risc. Mai exact, ar fi vorba despre cannabis, potrivit surselor Realitatea PLUS.Drept urmare, procurorii au deschins in aceasta dimineața la…

- Procurorii DIICOT efectueaza luni dimineata perchezitii la locuinta protestatarului Cristian Dide, intr-un dosar in care sunt efectuate cercetari pentru savarsirea infractiunilor de trafic de droguri de risc si introducerea in tara de droguri de risc, au declarat surse judiciare pentru AGERPRES. Dosarul…

- Procurorii DIICOT efectueaza luni perchezitii la locuinta protestatarului Cristian Dide, intr-un dosar in care sunt efectuate cercetari pentru savarsirea infractiunilor de trafic de droguri de risc si introducerea in tara de droguri de risc. Dosarul este instrumentat de DIICOT Iasi. „La…

- Protestatarul Cristian Dide a procurat canabis din afara tarii, dar si din Romania si a trimis doua colete cu droguri la sediile DIICOT Structura Centrala si Serviciul Teritorial Iasi, au declarat surse judiciare.Luni dimineata, procurorii DIICOT Serviciul Teritorial Iasi, impreuna cu ofiteri de politie…

- Protestatarul Cristian Dide este vizat intr-un dosar de trafic de droguri de risc, la domiciliul sau avand loc percheziții, luni dimineața. Surse judiciare afirma ca Dide ar fi fost ridicat din tren pentru a asista la perchezitii. Dosarul este instrumentat de DIICOT Iasi, insa au loc perchezitii in…

- Procurorii DIICOT Iasi fac, luni dimineata, perchezitii la locuinta lui Cristian Dide, cunoscut pentru participarea la protestele antiguvernarmentale din 2017 si militant al legalizarii canabisului. In dosar sunt suspiciuni de trafic de droguri de risc si introducerea in tara de droguri de risc, respectiv…

- Procurorii DIICOT - Serviciul Teritorial Olt, impreuna cu politisti de la Combaterea Crimei Organizate au efectuat mai multe perchezitii in judetele Olt si Dolj, 25 de persoane fiind pe lista pentru audieri.

- Purtatorul de cuvant al AUR, Mircea Gheorgheosu, a fost depistat, joi, in cladirea Parlamentului, cu un plic cu substanțe suspecte, cel mai probabil cannabis. Angajat al grupului AUR de la Senat, Mircea Gheorgheosu a fost verificat de SPP, care a anunțat poliția. Brigada de Combatere a Criminalitații…