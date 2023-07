Protestatarii din Suedia au dat cu piciorul și au distrus parțial o carte despre care au spus ca este Coranul, cartea sfanta a Islamului, in fața ambasadei Irakului la Stockholm, dar nu au ars-o așa cum amenințasera ca o vor face, au declarat martori citați de Reuters.Un barbat a calcat joi pe Coran in fața ambasadei Irakului din Stockholm, dar nu a aprins cartea, a scris și AFP. S-a intamplat la cateva ore dupa ce protestatarii au luat cu asalt ambasada Suediei la Bagdad, furioși ca in capitala Suediei cartea sfanta a Islamului ar putea fi arsa.Salwan Momika, in varsta de 37 de ani, a calcat…