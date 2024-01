Stiri pe aceeasi tema

- Un ucrainean in varsta de 49 de ani a fost prins la Punctul de Trecere a Frontierei Siret cand a vrut sa iasa din Romania la volanul unei cisterne in valoare de 30.000 de euro furata din Croația. Remorca cisterna figura ca fiind cautata de catre autoritațile din Croația inca din data de 20 septembrie…

- In minivacanta de Craciun, zilnic, aproximativ 200 de polițiști de frontiera suceveni au fost la datorie, desfașurand misiuni de supraveghere si control, atat in cele doua puncte de trecere de la nivelul județului Suceava, cat și la frontiera verde. In perioada 22 – 27 decembrie a.c. Punctele de Trecere…

- Coloana de camioane de o parte și de alta a Punctului de Trecere a Frontierei Siret a fost unul dintre subiectele abordate de autoritațile romane cu guvernatorului regiunii Cernauți, Ruslan Zaparaniuk, sambata, la recepția lucrarilor de modernizare a Biroului Vamal de la Siret. Invitat la ceremonie…

- Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat, astazi, la inaugurarea lucrarilor de modernizare a Punctului de Trecere a Frontierei Siret ca din momentul de fața va creștere capacitatea de procesare prin vama atat a TIR-urilor, cat și a autoturismelor. Inaugurarea modernizarii…

- Polițiștii de frontiera suceveni cerceteaza un cetațean ucrainean care s-a prezentat la controlul de frontiera conducand un autovehicul care figura ca fiind radiat din circulație de catre autoritațile din Letonia. In data de 8 decembrie a.c., in jurul orei 9.45, in Punctul de Trecere a Frontierei Siret,…

- Cristian Mancaș, șeful Punctului de Trecere a Frontierei Sculeni, județul Iași, și agenții de poliție Gabriel Bertea și Iulian Baciu au fost reținuți miercuri, 22 noiembrie, pentru 24 de ore, pentru mai multe infracțiuni, inclusiv luare de mita.Cristian Mancaș a fost reținut pentru 9 infracțiuni de…

- In data de 18 noiembrie a.c., in jurul orei 21.30, la Punctul de Trecere a Frontierei Siret s-au prezentat, pentru efectuarea formalitaților de control, pe sensul de intrare in țara, un cetațean ucrainean, in varsta de 64 de ani, care conducea un ansamblu rutier format din cap tractor și remorca, inmaticulat…

- In data de 15 noiembrie 2023, inspectorii vamali din cadrul Biroului Vamal de Frontiera Iași care iși desfașoara activitatea in cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Ungheni Iași au efectuat un control asupra trenului 401 care circula pe ruta Chișinau-București. Ca urmare a respectivului control,…