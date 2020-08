Dupa mai bine de o luna de proteste impotriva guvernului de la Sofia, protestatarii bulgari l-au somat miercuri pe premierul Boiko Borisov sa demisioneze imediat, relateaza dpa. Ei au amenintat ca in caz contrar vor bloca sesiunea extraordinara de joi a parlamentului si vor forta demiterea executivului, informeaza presa locala si mesaje ale activistilor pe Facebook si pe diferite forumuri online. Miercuri erau anuntate proteste si in fata ambasadei Germaniei. In cursul diminetii, manifestantii au ocupat din nou cu corturi, banci, pubele si ghivece de flori trei noduri rutiere importante din capitala…