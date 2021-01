Stiri pe aceeasi tema

- Manifestantii, multi fara masti, au scandat si au afisat mesaje de genul: “Kurz trebuie sa plece”, informeaza News.ro. NEWS ALERT: Premierul s-a vaccinat. Cițu a purtat un tricou cu mesaj adresat romanilor Austria, o tara cu 8,9 milioane de locuitori, se afla in a treia perioada de lockdown,…

- Mii de oameni au participat, sambata, la Viena, la un mars de protest fata de restrictiile decise de guvernul austriac in contextul pandemiei de coronavirus, informeaza Reuters, potrivit News.ro. Manifestantii, multi fara masti, au scandat si au afisat mesaje de genul: “Kurz trebuie sa plece”.…

- CHIȘINAU, 15 dec – Sputnik. Agricultorilor nemulțumiți de masurile intreprinse de autoritați au continuat și astazi acțiunea de protest. Dupa un șir de discursuri ținute in Piața Marii Adunari Naționale, aceștia au cerut iarași sa fie lasați sa intre in cladirea Executivului sau sa vina la discuție…

- Președinta aleasa Maia Sandu a declarat ca daca in urmatoarele zile, Guvernul Chicu nu-și va da demisia, cel mai probabil deputații PAS din Parlament vor veni cu o moțiune de cenzura impotriva guvernului. Declarația a fost facuta aseara, in cadrul emisiunii In Profunzime, de la Pro TV.

- „Dragi cetațeni, au trecut doar 3 saptamâni de când s-a încheiat campania electorala. Campanie în care noi toți, împreuna, am luptat împotriva minciunii, dezbinarii, hoțiilor. Împreuna am luptat pentru a le reda dreptul oamenilor la o viața normala,…

- Cateva mii de oameni s-au adunat in centrul Berlinului pentru a protesta impotriva masurilor severe cerute de cancelarul Angela Merkel, menite sa limiteze raspandirea coronavirusului, a relatat Reuters.Oamenii au venit cu cratițe, cu tobe și cu fluiere, intr-un miting dorit a fi pașnic, ca urmare a…

- Cativa zeci de angajati din domeniile sanitar si de asistenta sociala, membri ai Federatiei SANITAS, participa marti la un protest in Piata Victoriei, intitulat "Mitingul Epuizarii", nemultumiti de ceea ce numesc "strategiile de criza incoerente" ale autoritatilor in ceea ce priveste abordarea epidemiei.…