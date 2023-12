Activisti de mediu din grupul Extinction Rebellion au inverzit apa din Marele Canal din Venetia, sambata, folosind un colorant, in semn de protest fata de ceea ce ei considera a fi o lipsa de progres la summitul COP28 privind clima, din Dubai, relateaza Reuters. Totodata, portiuni mici de rauri si canale din orasele italiene au fost, de asemenea, inverzite in cadrul unor proteste similare. „In cateva ore, aceste ape vor redeveni ceea ce erau inainte”, s-a aparat Extinction Rebellion. „Intre timp, in timp ce guvernele vorbesc, noi socotim pagubele si victimele provocate de inundatiile si incendiile…