Protest spontan la uzina Dacia, unde câteva sute de muncitori au întrerupt lucrul timp de două ore – VIDEO Angajati de la Dacia au oprit lucrul, timp de aproximativ doua ore, miercuri, nemultumiti ca in liniile de productie au intrat noi modele, iar angajatii de pe liniile de productie au nevoie de ajutor. „A fost o greva spontana vizavi de incarcarea unor posturi in cadrul montajului general. Au fost niste lucruri care au un impact: de la inceputul saptamanii au venit in gama noi proiecte si sunt cateva dificultati legate de montabilitate. Ierarhia a luat act si trateaza aceste probleme. Ca masura, vor mai aduce personal sa ii ajute in acea zona. (…) Sunt doua tronsoane de echipare care au avut… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

- Peste 300 de angajati de la uzina Dacia de la Mioveni au intrerupt lucrul timp de aproape doua ore in dimineata zilei de miercuri 14 iulie, reclamand faptul ca este necesara o suplimentare de personal pentru ca in productie au intrat modele noi de autoturisme.

