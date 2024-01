Femeie acrosata de un tren de calatori! Victima, transportata la spital

O femeie de 55 de ani din judetul arges a ajuns in aceasta dimineata la spital dupa ce a fost acrosata de un tren de clatori in timp ce traversa calea ferata. Potrivit IPj Arges, in ziua de 10 ianuarie a.c., in jurul orei 07:00, politistii Serviciului Judetean… [citeste mai departe]