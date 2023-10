Stiri pe aceeasi tema

- Cateva sute de persoane au participat, sambata, la un protest pro-palestinian in Piata Universitatii din Bucuresti, fara a se inregistra incidente, potrivit agerpres.ro. Participantii au fluturat steaguri palestiniene si au scandat lozinci precum: “Opriti macelul”, “Jos ocupatia” sau “Free Palestine”.…

- Asociatia Comunitatii Palestiniene din Romania organizeaza sambata, in Piata Universitatii, un miting de protest fata de situatia din Fasia Gaza. La miting sunt prezente aproximativ 100 de persoane, conform News.ro.Protestatarii au drapele palestiniene și scandeaza ”Free Palestine”. ”Palestina libera”,…

- Sambata, in Piața Universitații, va fi un miting de solidaritate cu poporul palestinian. Astfel, autoritatile au sporit masurile de securitate pentru mai multe obiective din Bucuresti. “Sambata, 21 octombrie, de la ora 16:00 la ora 18:00 in Piața Universitații, denunțam complicitatea la crimele comise…

- Ambasada Palestinei in Romania a anunțat ca ca maine va avea loc un protest la București. Potrivit unui comunicat, ambasadori ai statelor arabe și islamice nearabe acreditați in Romania iși vor prezenta solidaritatea cu poporul palestinian in fața ambasadei. Pentru sambata este anunțat, tot in Capitala,…

- Aproximativ 240 de cetațeni romani, dintre cei 350 aflați in Fașia Gaza, au cerut sprijinul autoritaților de la București pentru a fi evacuați din teritoriul controlat de gruparea palestiniana Hamas, au declarat luni, 16 octombrie, surse guvernamentale pentru Libertatea.Majoritatea au mers la granița…

- Invitat la Tema zilei, la TVR Info, ambasadorul Israelului la București, E.S. Reuven Azar, a explicat vineri seara ca nordul Fașiei Gaza este un punct de ingrijorare, de aceea armata a cerut civililor din orașul Gaza sa se mute spre sud, precizand insa ca infrastructura terorista a Hamas este peste…

- Premierul palestinian Mohammed Shtayyeh a acuzat vineri Israelul ca a comis un "genocid" in Gaza, bombardata de armata israeliana in razboiul impotriva miscarii islamiste Hamas, care controleaza Fasia Gaza, relateaza AFP."Poporul nostru din Gaza este supus unui genocid, iar Gaza a devenit o zona…