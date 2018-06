Protest Piaţa Victoriei. Ludovic Orban şi liberalii s-au alăturat manifestanţilor Protestatarii flutura steaguri tricolore si striga "Demisia", "PSD - ciuma rosie", "PSD - de maine nu mai e". Ei au afisat si un banner pe care scrie "Luptam pana la capat pentru Romania". "Am decis astazi ca parlamentarii PNL, membrii conducerii partidului, consilieri generali si locali, oameni care au fost mandatati de cetateni sa iasa in strada pentru a-si manifesta solidaritatea, respectul si gratitudinea fata de cetatenii romani ca protesteaza inca de la Ordonanta 13, pentru a le garanta faptul ca suntem alaturi de ei, ii respectam si vom continua lupta pana la capat", a… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

