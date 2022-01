Protest național în Bulgaria. Ciocniri cu forțele de ordine (VIDEO) Criza coronavirusului continua sa genereze tensiuni sociale și politice la nivel mondial. La Sofia, un protest național impotriva certificatului verde si a masurilor antiepidemice a degenerat in ciocniri cu forțele de ordine, noteaza publicația bulgara Darik. Publicația detaliaza ca tensiunile au crescut de mai multe ori miercuri, in incercarea multimii de a sparge cordonul de politisti și de a intra in cladirea Parlamentului. Mai multe persoane, inclusiv polițiști, au fost ranite in timpul ciocnirilor, potrivit Reuters. Ministerul bulgar de Interne a anuntat ca patru agenti ai fortelor de ordine… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

